V Zajatí Démonov : Prinútil ma k tomu Diabol (2021) Filmová Recenzia NO SPOILERS!

Kiná posadol ôsmy film Conjuring univerza, zároveň tretie pokračovanie ústredného titulu hororového sveta a môže za to Diabol.

Originálny názov: The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Režisér: Michael Chaves

Produkcia: Peter Safran, James Wan

Scenár: David Leslie Johnson-McGoldrick

Príbeh: David Leslie Johnson-McGoldrick, James Wan

Obsadenie: Patrick Wilson, Vera Farmiga

Termín vydania: 4/6/21

Päť rokov od predošlého, pre mňa rozporuplného zajatia démonmi prichádza tretia časť tentokrát bez číslovky avšak s podtitulom Prinútil ma k tomu Diabol.

Prvé informácie vo mne nadšenie nepodnietili, pozornosť snímky mala byť upretá na súdny proces, s obvineným deklamujúcim posesiu Diablom. V hlave mi okamžite preblysol výkričník, už druhý diel série na mňa väčšmi pôsobil dojmom rodinnej drámy, než skutočného hororu, obával som sa, že presunom do súdnej siene z neho ostane už len matná spomienka zaviata prachom.

Ďalší varovný výstrel na úder kohútika nemusel dlho čakať, otca celého univerza Jamesa Wana na režisérskej stoličke vystriedal Michael Chaves, zodpovedný za otras The Curse Of La Llorona.

Ako výkričníky vypálili?

.............Prekvapivo dobre. Vďačiť za to môžeme zrejme novému scenáristovi David Leslie Johnson-McGoldrickovi, príbeh, ktorý spolu s Jamesom Wanom adaptovali zo spisov Eda a Lorraine Warrenových je výborný, kým The Conjuring 2 pôsobil ako predlhý trailer na rôzne spin-off filmy, The Devil Made Me Do It je plnohodnotný film bez zbytočných odbočiek.

V súdnej sieni napokon strávime minimum času, dej sa sústreďuje najmä na vyšetrovanie prípadu, čo je vítaná zmena zo zabehnutých koľají, udržiava si správnu temnú atmosféru po celú dobu trvania, zbytočne sa tu nespieva. Herci podávajú kvalitný výkon, dĺžka je akurát, napätie sa teda nerozlieva príliš na tenko. Séria stojí na jump scareoch , nájde sa tu pár podarených inovatívnych nápadov.

Napriek dvom výkričníkom z počiatkov produkcie ide o prekvapivo dobrý horor dosahujúci kvalít prvého dielu.

Verdikt: 8/10