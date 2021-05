Wolf King : The Path Of Wrath(2021) Hudobná recenzia

Zavyl Vlčí Král na mesiac a Zem zahalila temnota, späť ku svetlu vedie len Cesta Hnevu. Interprét: Wolf King _ Album: The Path Of Wrath _ dátum vydania: 5/3/21 _ vydavateľ: Prosthetic Records

Rezonujúce zlovestné tóny uvádzajú River Of Light, na striedačku ich odkopnú klepačky korenené démonickým škrekotom aby v ďalšej pasáži podradili k hutnejším gitarám, zatiaľ čo bubeník znenazdajky uchádza k chaotickým hrátkam. Messenger Of Death plynule prejde k blackom a sludgeom presiaknutej Wandering Soul, Bludná Duša je naozaj umne poskladaná, hudobníci vedia kedy staviť na gitary, inokedy prenechať priestor boostrovanej base a bicím.

Hlavnou devízou je ťaživá atmosféra prestupujúca celou nahrávkou, pôsobí ako koláž úzkosti a hnevu, piesne sa vnárajú jedna do druhej, chvíľu režú o život, potom voľne dýchajú vzduch než opäť chrlia síru.

Kapela je skvele zohraná, zachovávajú si živelnosť, reagujú jeden na druhého, ak ste na nich naladení, zoberú vás na výlet do polnočného lesa kde démoni a hady tancujú do skonania dní.

Jediné, čo občas pôsobí monotónne je vokál, no do prehrávaného materiálu pasuje. V pozadí Grief Portrait zaznejú i melodické spevy a je to jeden z najsilnejších songov, na ďalšom albume by som odporučil viac sa tejto stránke povenovať.

Verdikt: 7,9/10 Veľká zloba