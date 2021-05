Mortal Kombat(2021):Spoileroidná recenzia

24 rokov, toľko trvala cesta k novému sfilmovaniu videohry Mortal Kombat, prežil remake súboj na život a na smrť?

Názov: Mortal Kombat

Rok vydania: 2021

Štúdio: Warner Bros.

Áno aj nie, toľko hmlistá odpoveď na otázku položenú v perexe.

Väčšina postáv je vykreslená výborne, pár však premrhaných. Niektoré satisfakcie sú dostatočné, iné menej, vynikajúce scény doplnené atmosféru ničiacou vatou.

Hneď na úvod je divákovi servírovaná podľa môjho názoru najlepšia scéna všetkých troch hraných adaptácií tejto video-hernej série, koreň konfliktu Hanza Hasashiho a Bi-Hana je zrozumiteľný, divák sa doň dokáže prirodzene vcítiť. Choreografia, herecké výkony, scenéria, všetko hrá.

Vzápätí sa presúvame o niekoľko storočí do súčasnosti spoznať hlavného protagonistu, profesionálneho MMA bojovníka Colea Youngea, živiaceho sa prehrami za 200,- dolárov. Motiváciu naprieč príbehom má jasnú, ochrániť svoju rodinu. Myšlienka, že mu nejde o záchranu sveta je fajn, no postava sa mi zdá nemastná/neslaná.

Prvá scéna v ktorej po prvý raz nahliadneme do Vonkajšieho Sveta je perfektným príkladom zbytočnej. Bi Han prichádza za Shang Tsungom hoviacom si vo svojom kamennom tróne na vrchu hory uprostred ničoho. ten ho pošle eliminovať všetkých pozemských šampiónov. Môj návrh by bol použiť prístup show, don´t tell, teda ukáž, nehovor, pretože presne toto vidíme vo zvyšku filmu, okrem toho onedlho príde scéna s Mileenou lepšie uvádzajúca Vonkajší Svet, dodáva priestrannejšiu scenériu, obyvateľov, vhľad do jeho atmosféry.

Zbytočná scéna č.2 zašla tak ďaleko, že dokonca podrýva atmosféru nasledujúcej. Uvedenie Sub-Zera v súčasnosti. Zjaví sa uprostred ulice a začne obhadzovať snehom bistro, v ktorom sedia protagonisti, silou, ktorá je schopná rozbiť výklad, no sklá auta prišlého na pomoc sú voči tomu prekvapivo odolné, pôsobí to akoby Jack Frost obhadzoval vozidlo snehovými guľami. Ten chlap je ninja, toto nie je práve nenápadný postup. O pár sekúnd, maximálne minútu dostávame dokonalé predstavenie Bi Hana. Silueta obklopená mrazivou parou sa zjaví na konci ulice a tajomne zmizne za roh. Má to napätie aj tajomno a nie je to v protiklade s jeho charakterom.

Mehcad Brooks je v roli Jaxa obsadený dobre, herec robí čo môže, no scenár jeho postave veľmi nedožičí. Na rozdiel od Mortal Kombat: Annihilation kde jeho archa spočívala na myšlienke, že sila je v ňom, nie v kyber-rukách, v aktuálnom spracovaní je tento koncept postavený na hlavu a postava je napísaná tak, že jeho hi - tech ruky sú jeho jedinou efektívnou silou, čo je zvláštna správa na vyslanie do sveta a nemyslím to v dobrom. Pri horných končatinách ešte chvíľu ostanem, spôsob akým o ne major Briggs príde je brilantný, jeden z top momentov filmu, lenže ono to má protipól, veľký dvojfázový hák. Ako k*rva, mnísi v chráme uprostred púšte vedia vyrobiť funkčné mechanické ruky? Ako? Dalo by sa nad tým prižmúriť oko, keby to bol koniec procesu, ale to sú ešte len proto-ruky. Druhá fáza cesty k novým ramenám je priamo nadväzná najväčšej pič*vine celého filmu, Arcane.

Arcana je prosím pekne duševná sila, ktorá dá bojovníkovy, ktorému sa ju podarí sústrediť superschopnosť. Samo o sebe to nie je problém, nejako treba špeciálne ťahy z videohier vysvetliť. Lenže ona funguje úplne pr*jebane a vôbec to nedáva zmysel, Jaxovi upgraduje ruky na lepší model, lebo potrebuje zdvihnúť veľkú kamennú ruku, Kanovi dá laserové oko, pretože ho Liu s Kungom nas*rú. Ako spirituálna energia vyrába techniku? Veď je to úplný nonsens a nech mi nikto netvrdí, že to nie je technika, keď Sonya ten laser neskôr vyskratuje acetónom. Ďalšia praktická vec, ktorú má Arcana na rováši je značkovanie bojovníkov reklamným logom turnaja, na základe ktorého sa môžu zúčastniť, ale nebola by to Arcana, keby v tom nebol hák ako sviňa. Logo sa totiž automaticky presunie na kohokoľvek, kto akýmkoľvek spôsobom zabije predošlého držiteľa, takže keď sniper zo 100m vzdialenosti zabije človeka, ktorý je náhodou označkovaný, stáva sa z neho šampión Zeme v turnaji rozhodujúcom o osude sveta. Wooow, veľmi praktické, no aspoň konečne vieme, prečo Zem prehrala už deväť-krát po sebe.

Dračie logo našťastie vedie aj k niečomu pozitívnemu, k Sonyi Bladeovej. Napriek tomu, že hlavným hrdinom má byť Cole Young, neprejde žiadnym vývojom. Na skutočnú cestu hrdinu sa vydá práve Sonya, je schopná, odhodlaná, závidí Kanovi dračiu reklamu, no napriek tomu, že ho dokáže odrovnať za pár sekúnd a má možnosť ho zabiť, nespraví to, pretože navzdory jeho arogancii a ľahkovážnosti ho stále považuje za spojenca. Kvôli jej adblocku ju dokonca šikanujú, nedovolia jej trénovať, najmä Raiden sa k nej správa štýlom: "Nemáš logo, tak pál do p*če!". Nakoniec svoj banner zaslúžene získa.

Apropo, Raiden, oficiálne mu udeľujem cenu najväčšieho kkta v tomto filme, okrem toho, že je arogantný chuj, jeho chovanie okráda všetky udalosti filmu o dôležitosť. Boh hromu a blesku, ochranca Zeme a mentor pozemských šampiónov chilluje v chráme svetla uprostred púšte a čaká kým bojovníci prídu za ním. Argument, veď poslal Liu-Kanga neakceptujem, ten im tiež prišiel oproti až keď boli skoro v chráme a trafili by aj sami. Čo to má byť? Prečo tam ten z*rd len tak sedí? Keď konečne dorazia ani ich netrénuje. Je to len desiaty turnaj, po ktorého prehratí Vonkajší Svet obsadí Zem, pohoda.

Svetloočko Raiden otvára tému premrhaných postáv. Jedna zomrie, než stihne čokoľvek spraviť. Nitara je upírka, úplne si pýta nejakú temnú krvavú scénu, okoreniť film trochou hororu, ale nie, radšej ju hneď v druhej scéne, v ktorej sa ocitne nakrájajú ako šunku. Princ Goro, relatívne najväčšia hrozba pôvodného filmu, je tu zredukovaný na vrčiaceho imbecila, ešte jeho úvod do filmu je skvelý, vidíme len jštvorruký tieň pod klenbou, pôsobí to zlovestne, no je to jediný výrazný moment postavy. Zo všetkých možných bojovníkov s ním skoncuje práve Cole, avšak divákovi sa nedostane žiadneho zadosťučinenia pretože Goro je prezentovaný ako obyčajný hromotĺk, ktorého nie je za čo rešpektovať, zomrie totiž hneď v prvej scéne, kde niečo robí. V Mortal Kombate z 95. ho vidíme zdecimovať plejádu bojovníkov, než príde na súboj s Johnny Cageom, ktorý ho porazí lsťou, pretože silou naňho evidentne nemá, divákovi je jasné, že predstavuje obrovskú hrozbu a vie následne víťazstvo nad týmto kolosom oceniť. V remaku jeho smrť nemá vôbec žiaden efekt a nikomu by nechýbala, byť vystrihnutá.

Záverečný stret Scorpiona so Sub-Zerom mohol byť perfektný, nebyť prestrihov na mr.Younga snažiaceho sa vypunchovať svoju ženu a dcéru z ľadu, bolo to nutné? Nemohli Coleovu rodinu nechať zomrieť a tento akt by vytiahol Scorpiona z pekla, lebo rovnaký osud utrpela aj tá jeho a sú s Coleom spriaznení? Nemohol zabiť aj hlavného hrdinu a smrť posledného potomka by ho oslobodila? Prečo je Cole vôbec súčasťou boja, toto mal byť osobný stret dvoch odvekých rivalov, takto je Hanzovo víťazstvo znehodnotené faktom, že ani po storočiach nedokázal Bi Hana poraziť sám..Kľudne si to mohli vybaviť a následne by Scorpion vypálil Youngových z ľadu, keď už museli prežiť. Celý tento nadužívaný koncept o potomkoch je iritujúci, nefungoval už pred dvomi rokmi v The Rise Of Skywalker. Prečo musí každý úspešný človek byť rodina s iným masérom? Film mohol radšej začať o pár rokov skôr v čase a preskúmať rivalitu medzi Shirai Ryu a Lin Kuey.

Najhoršie je, že v momentoch keď je film dobrý, je vážne dobrý, diablužiaľ to platí aj antonýmne.

Verdikt: 5/10

Remake Mortal Kombatu zarobil dosť na zelenú pre pokračovanie. Ostáva len dúfať, že tvorcovia sa poučia z vlastných chýb.