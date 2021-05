Deadly Class(recenzia)

"Niektorí ľudia si nezaslúžia žiť!" je hlavnou myšlienkou adaptácie komiksu Deadly Class z pera Ricka Remendera a ceruzky Wesa Craiga.

Názov: Deadly Class

Distribútor: Syfy

Distribútor SK: Netflix

Počet epizód: 10 nazvaných podľa punkových skladieb z 80.rokov

Bezdomovec Marcus, hľadaný za vypálenie sirotčinca je rekrútovaný do Kráľovho Panstva, školy zabijakov, kam poväčšinou mafiáni posielajú svoje deti vyučiť sa remeslu, aby mohli prebrať rodinný biznis. Na učilišti vládne napätie, študenti patria k rôznym znepriateleným gangom o rivalitu nie je núdza.

Charaktery sú rôznorodé, konzistentné, každý s vlastnou motiváciou, divák je schopný porozumieť ich konaniu.

Scénografia a bojové scény sú rozmanité, na vysokej úrovni. Neviem posúdiť vernosť predlohe, zatiaľ som ju nečítal, po tejto vábničke sa však určite dostane na môj čitateľský poriadok. Sám Rick Remender bol jedným z tvorcou seriálu, malo by to byť OK.

Na nešťastie na druhú sériu si môžem nechať zájsť chuť, seriál bol v roku 2019 zrušený.

Verdikt: 7,5/10