beautiful toy (recenzia)

totalaudioandvideo mi ako dar k objednávke pribalili cd, som im za to vďačný, vždy poteší dostať niečo grátis, pozrime sa mu však na zúbok.

Umelec: beautiful toy

Album: beautiful toy

rok vydania: 1999

vydavateľ: Remedy Records

Distribúcia: Wagram Music

Nie je tu veľmi čo vyzdvihnúť, budem teda stručný. Znie to ako keby Oasis Revival a Blur Disgrace band boli brat so sestrou a spravili si spolu výnimočné dieťa. Celkový zvuk je otrasný, spev monotónny a prostý emócie. Zriedkavo sa vynorí počúvateľný moment, vzápätí stiahnutý späť do Mariánskej Priekopy balastu.

Pôvodne som chcel udeliť aspoň symbolický bod za účasť, vietor veľkého finále však aj ten odvial do zatratenia. Nachádza sa tu totiž jeden nešvar, chyba v systéme nad ktorou nemožno prižmúriť oko, znamenalo by to totiž sonickú apokalypsu. Jedenásty track je uvedený dramatickou dvadsať sekundovou pauzou, zatiaľ OK, čo príde po tichu? ....................SEDLIACKA VYHRÁVKA, vy si zo mňa robíte p!ču! Dávno som pri počúvaní čohokoľvek nebol taký vytočený.

HUUSAAAH!

Môžem si za to sám, pri prvom pohľade na obal tohto podpivníka s dievčatkom objímajúcim plyšového medvedíka som si pomyslel, že je to anglický album Paci Pac, ale nie, musel som to počuť, nedal som na svoj inštinkt a táto not so beautiful toy na mňa vykonala svoju potrebu, musím to ísť zo seba zmyť.

Skóre: 0/10

Nasledujte svoj inštinkt!

Obrázok od <a href="https://pixabay.com/sk/users/byrev-23277/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=87407">Emilian Robert Vicol</a> z <a href="https://pixabay.com/sk/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=87407">Pixabay</a>