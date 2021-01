Star Wars: Vonkajší Okraj(recenzia stolnej hry)

Kedysi dávno, v preďalekej galaxii vládli vonkajšiemu okraju známeho vesmíru pašeráci a lovci odmien. Staneš sa najpreslávenejším z nich?

Star Wars: Vonkajší Okraj

1-4 hráči

120 - 180 minút hracieho času

Výrobca: Blackfire

Autori: Corey Konieczka, Tony Fanchi

Rok vydania: 2019

Vonkajší okraj nie je o konfliktoch, ale o renomé. Partia priateľov sa vôbec nemusí stretnúť v súboji, ak to vyslovene nechcú, môžu sa však pokúsiť medzi sebou uzavrieť dohody či obchod. Väčšina bojových stretov je priamo závislá na vzťahoch s jednotlivými frakciami ovládajúcimi vonkajší okraj. Boj býva krátky s jasnými pravidlami, kto hodí viac, vyhráva, porazený musí opraviť loď alebo seba. V skutočnosti tu ide o pašovanie tovaru, legálneho či nie, pátranie po hľadaných osobách na základe zatykačov, ich doručenie živých alebo naopak. Víťazom je najpreslávenejší pašerák/lovec odmien Vonkajšieho Okraja.

Náhľad (Lukáš Škoda)

Hra je technicky veľmi dobre prevedená, nemá síce žiadne figúrky, no viac než dobre ich nahrádzajú karty postáv, lodí, zákaziek a vylepšení rôzneho typu. V zásade platí, čím lepšia loď, tým viac zákaziek, väzňov, posádky a zatykačov je schopná uviezť. Pravidlá sú celkom prehľadné, väčšinou je všetko vypísané na kartách, občas treba vyhľadať spornú situáciu, veľkým pomocníkom je podrobná karta priebehu ťahu, ktorú má k dispozícii každý z hráčov. Začínajúci pašeráci musia brať hrací čas s rezervou, kým si nepamätáte pravidlá čaká váš dosť čítania, prvú štvorylku sme hrali takmer päť hodín, počas ktorých stihlo dôjsť medzi lovcami odmien aj k vášnivej polemike. Hra jedného hráča je výborne zastrešená tzv. kartami umelej inteligencie, sú rozpísané tak podrobne, že výrazne eliminujú pocit duelu samého so sebou.

Za jedinú nevýhodu pokladám miernu nepraktickosť , hra zaberá na stole dosť veľa miesta, už len netradičná polkruhová mapa vonkajšieho okraja je rozťahaná + karty postáv a lodí s rôznymi slotmi, vážne to celé vyzerá super, no treba priestor, na môj malý konferenčný stolík to stvorené zrovna nebolo.

Hodnotenie v zlomku: 8/10

Percentuálne hodnotenie: 79%

Slovné hodnotenie: Fest Temná stolovka