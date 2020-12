Wonder Woman 1984: Recenzia

Posledný deň pred novou epizódou najpopulárnejšieho slovenského seriálu roku 2020, hrdo nesúcim názov "Lockdown" som zašiel do kina na dlhoočakávané pokračovanie komiksovky Wonder Woman. Stálo za to?

Názov: Wonder Woman 1984

rok vydania: 2020

Réžia: Patty Jenkins

Obsadenie: Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine

Vydavatateľ: Warner Bros.

Po zaujímavom a v rámci žánru neopozeranom období prvej svetovej vojny sa v pokračovaní presúvame do gýčových a neskutočne ohraných osemdesiatych rokov. Diana Prince A.K.A. Wonder Woman pracuje v Smithsonianskom inštitúte, stále smúti za Steveom Trevorom, wow, takmer 70 rokov, niekto vie ako lipnúť na minulosti. Hlavná myšlienka filmu:"Nemôžeš žiť v klamstve!", je super, príbeh nesúci túto ideu je však celkom primitívny, na plnohodnotné vyplnenie 150 minút stopáže nedostačujúci.

Počiatočná hodina a štvrť je vlastne len tuctová romantická komédia v ktorej náhodou vystupuje aj Wonder Woman. Obrat k lepšiemu nastáva v momente, keď Barbara Ann Minerva objavuje svoje novo-nadobudnuté schopnosti a na rohu ulice sa poráta s ožranom, ktorý sa ju pokúsil sexuálne obťažovať. Nastáva obrat v hereckých výkonoch, doteraz nebolo čo hrať. Kristen Wiig a Pedro Pascal sú vo svojich úlohách skvelí, ich túžba po moci postupne eskaluje, racionálna myseľ ustupuje a čoraz viac prepadajú šialenstvu. Samotná Wonder Woman prejde vývojom až v poslednej pol hodine, Chris Pine je nemastný/neslaný, ak by jeho postava nebola jedným z pilierov zápletky, bol by celkom nadbytočný.

Akčné scény mňa osobne veľmi nepresvedčili, Diana odhodila štít aj meč, používa už len laso pravdy, myslím, že ani raz nie na to, aby jej niekto povedal pravdu, okrem toho vyzerá hrozne, keď mu venujete pozornosť, v prvom filme bolo prevedené lepšie. V záverečnom súboji Wonder Woman V. Cheetah: Dawn Of Cables k žiadnemu úžasu nedochádza, hlavná hrdinka na seba navlečie otrasné celo-zlaté brnenie legendárnej amazonskej hrdinky Asterie, nijakým spôsobom nie je vysvetlené ako k nemu prišla. V prvej etape sa len kryje zlatými krídlami, až kým ich Gepardica(jej vizuálne prevedenie vyzerá celkom slušne, kombinácia praktického kostýmu a CGI, nevyzerá príliš umelo) nerozbije, potom sa boj presúva do vzduchu, jedna sa húpe na lase, druhá na elektrických rozvodoch, výsledkom je bordel porovnateľný so súbojom Venoma s Riotom. Finálny stret s Maxwellom Lordom je len orálneho charakteru a film končí.

Nedá sa povedať, že ma snímka sklamala, už trailery značne naštrbili dojem, moje očakávania vôbec neboli veľké.

Numerický verdikt: 6/10

Percentuálny verdikt: 60%

Odporúčanie: V prípade záujmu o premyslenejší príbeh o Wonder Woman a Cheetah si môžete prečítať Wonder Woman Rebirth kniha 1:Lži