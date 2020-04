Lucifer vnáša svetlo do kresťanského mýtu o prvom manželskom páre........náklonnosť nebola vzájomná.

Štvrtá séria kedysi televízneho, dnes už streamingového seriálu Lucifer ponúka zaujímavé úvahy o kresťanských mýtoch.Ich šíriteľom je Eva, najskôr odhalí, že bola stvorená s jediným účelom, aby bola niečou ženou, nikto sa jej nikdy nespýtal, čo by chcela ona, až na Lucifera, preto ho milovala. Neskôr zájde ďalej, napriek tomu, že sa snažila byť Adamovi dobrou manželkou, vzhľadom na jej stvorenie z rebra prvého muža bola vnímaná len ako podmnožina človeka, každému bola ľahostajná ona, či jej názor. Priviedlo ma to na myšlienku, ak pristúpime na kresťanský mýtus o výrobe z Adamovho rebra, zdieľali by genetický materiál, robilo by to z nich príbuzných a z celého ľudstva deti incestu. Ak ide o mňa, vyberám si radšej opice a evolúciu, je to menej nechutné.

Späť k seriálu, v roku 2018, televízna stanica FOX, ktorá produkovala a vysielala prvé tri série voľnej adaptácie komiksu Lucifer( z pera Mikea Careyho, ide o spin-off série Sandman, tvorcom postavy je Neil Gaiman, ako veľký fanúšik Davida Bowieho, Gaiman založil pôvodný vzhľad Lucifera Morningstara práve na jeho podobe) titul zrušila, po fanúšikovských kampaniach #savelucifer a # pickuplucifer ho prebrala a obnovila streamingová služba Netflix. Musím uznať zmenu k lepšiemu, zníženie počtu epizód na desať dosiahlo sústredenie na príbeh bez zbytočných odbočiek z ucelenou atmosférou. Predošlá séria pozostávala z 26 epizód, aj keď hlavný príbeh bol zaujímavý, obsahovala množstvo zbytočných výplňových častí. Snáď Netflix nastavenú latku v nadchádzajúcej piatej sérii nepodlezie, ale preskočí.