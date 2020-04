Očakávania:kameň úrazu

Glass, záver trilógie Eastrail 177 od režiséra M.Night Shyamalana doplatil na očakávania, akokoľvek nemiestne.

Nedávno sa mi na štvrtý pokus podarilo konečne vzhliadnuť Skleneného v celej dĺžke, príčinou dlhšieho procesu bolo, že prvé tri razy som väčšinu filmu prespal, nehovorí to nič o snímke, upadnutie do mdlôb pred koncom sa mi stáva pravidelne, väčšinou z dôvodu fyzického vyčerpania. Priznám sa, než som videl celok, nadšenie nebolo mojou reakciou, pri prvom strete Davida Dunna s Hordou som sa chytal za hlavu nad bojovou choreografiou. Dostávame sa ku spomínaným očakávaniam, človek by si mal byť v prvom rade vedomí aký typ filmu ide pozerať. Po dvoch v podstate komorných psychologických thrilleroch nemôže predsa očakávať, že tretia časť bude Avengers. Naopak režisér sa s očakávaniami diváka značne zahráva, nadhodí záverečný epický súboj na streche mrakodrapu, ktorý sa nakoniec odohrá na parkovisku sanatória, manipuluje so svojimi protagonistami aby pochybovali sami o sebe a najmä vlastnej výnimočnosti, darí sa mu funkčne spojiť predošlé filmy a uzavrieť príbehovú líniu započatú v roku 2000. Bojová choreografia v oboch súbojoch je značne primitívna, režisér sa sústredil najmä na spôsob snímania, ktorý je na komiksové filmy celkom nápaditý, využíva rôzne uhly pohľadu, go-pro kamery, divák sa akoby cíti bližšie dianiu.Po úvahe nad postavami a svetom, ktorý je ich domovom, jednoduchosť bojových sekvencií dáva zmysel, David ani Kevin nemajú žiaden špeciálny výcvik, spoliehajú sa čisto na svoju nadpriemernú silu, k vymýšľaniu zložitých akrobatických kúskov nebol dôvod.Osudy protagonistov končia zdanlivo neslávne, práve v momente, keď sa zdá, že konečne našli svoje miesto vo svete. Jediným problémom ostáva funkčnosť snímky len v kontexte a po pozretí predošlých dvoch častí, samostatne nemá možnosť fungovať.